Knopfler ed Eros: un gran finale per la Palazzina

Mark Knopfler. Basterebbero queste due parola per presentare il concerto in programma mercoledì 17 luglio alle 21 allo Stupinigi Sonic Park in corso nel parco della Palazzina di Caccia di Stupinigi (piazza Principe Amedeo 7, Nichelino, biglietti a 46 euro più prevendita). Un appuntamento già sold out da mesi per l’ex frontman dei Dire Straits. Tutt’alto genere giovedì 18 luglio, data della tappa torinese del tour di Eros Ramazzotti (biglietti a 50 euro più prevendita), unica data estiva in Piemonte del tour mondiale “Vita ce n’è”, che chiude l’edizione 2019 del festival...





