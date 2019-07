Ecco Joan Baez, quando il pop cambia il mondo

Non capita tutti i giorni di poter vedere dal vivo un mito della musica, sarà quindi una serata davvero speciale quella del Flowers Festival in programma venerdì 19 luglio dalle 21 nell’arena della Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51): sul palco salirà Joan Baez, la cantautrice e attivista americana sarà dal vivo per l’unica data italiana del suo “Fare thee well tour” (biglietti a 53, 46 e 38 euro più prevendita, su www.ticketone.it e www.mailticket.it)...

Summer is magic. Ovvero la festa di chiusura del Flowers Festival, che si terrà sabato 20 luglio (biglietto 10 euro, apertura area 19, inizio concerti dalle 20,45) con Diecicento35, The Mons e Ale Tubo...

