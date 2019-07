L’epica dei grandi sportivi sconfitti

“Scena 1312” propone a Bardonecchia tre appuntamenti dedicati a grandi storie di sport con l’Accademia dei Folli, in programma sabato 27, domenica 28 e mercoledì 31 luglio. Lo sport a teatro come metafora per raccontare la vita, il superamento dei propri limiti, delle proprie paure. Lo sport come pretesto per calarsi in un racconto di pura epica moderna e per entrare nel vivo della Storia da una porta secondaria...

Su Luna Nuova di venerdì 26 luglio 2019

