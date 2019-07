Circolo, la musica si fa in quattro: una stagione top

Quattro rassegne e un’anteprima. Sono le prime mosse annunciate per la nuova stagione del Circolo della Musica di Rivoli che, dopo la fase di riapertura avviata da febbraio a maggio, comincia a segnare sul calendario nomi e date da settembre in poi, con la speranza di replicare il successo ottenuto in primavera. E se la formula vincente non si cambia, il mix svelato nei giorni scorsi promette nuovamente di esplorare percorsi musicali e narrativi estranei alle mode e alle tendenze più commerciali, con attesi ritorni sulle scene, ospiti stranieri e sorprese...

Su Luna Nuova di martedì 30 luglio 2019

