Rivoli a teatro per ridere e riflettere

La compagnia Campotheatro ha presentato la stagione 2019-2020 della rassegna “Rivoli a teatro”, organizzata con la direzione artistica di Niko Ferrucci e la collaborazione del Comune al teatro S.Paolo di via Berton 1, a Cascine Vica. «La stagione 2019- 2020 sarà composta di quattordici spettacoli per oltre trenta serate di intrattenimento, con una programmazione che andrà da ottobre 2019 ad aprile 2020. Inoltre, altre repliche a richiesta si potranno aggiungere nel corso della stagione - spiega Niko Ferrucci - A tutto questo, si aggiungerà un altro cartellone che ormai ha consolidato la sua impronta nella programmazione del Teatro S.Paolo: “Favole a teatro”, curato dalla Compagnia Officina04. Come sempre dedicato ai più piccoli nel pomeriggio della domenica. In affiancamento al cartellone dedicato alle favole, ci sarà il “Laboratorio teatrale” per la scuola elementare e dell’infanzia giunto alla quarta stagione»...

Su Luna Nuova di martedì 10 settembre 2019

