Al Violeta Parra ‘Venerdinote’ e corsi di musica

Torna “Venerdinote”, la rassegna del centro Violeta Parra al Malinteso) di Borgaretto (via Pio La Torre 3), progetto «tanto amato dai giovani perché offre loro un prestigioso palco per farsi conoscere e apprezzare dal pubblico», spiega il direttore del circolo Piero Contu. Tante novità quest’anno, per l’edizione che prevede anche il rilancio per la scuola di musica e canto del Violeta Parra. A cominciare dal nuovo direttore artistico. «Il direttivo del circolo affida la direzione della scuola a Daniele Li Bassi. Daniele è un grande professionista, cantautore, musicista e autore che condivide gli stessi obiettivi dell’associazione. Ringrazio inoltre Federica Gili e la sua associazione culturale Art’Es per aver accettato di collaborare con noi proponendo lezioni di canto individuali di approfondimento, workshop tematici e seminari»...

