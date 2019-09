Al Circolo rivolese in scena tutti i volti della musica

Formula vincente non si cambia, o almeno non del tutto. Dopo il successo della prima stagione, che da febbraio a maggio ha riportato la musica nella ex Maison Musique con un ottimo riscontro di pubblico, il Circolo della Musica riapre lunedì 23 settembre con molti elementi di continuità e una programmazione gestita dal Circolo dei Lettori. Prezzi popolari e la voglia di coinvolgere un pubblico anche cittadino, grazie alla navetta che collega la struttura di via Rosta 23 con il centro di Torino, sono pensati per attirare spettatori non interessati alle mode ma in cerca di contenuti innovativi...

Su Luna Nuova di venerdì 20 settembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!