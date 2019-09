Circolo, Sacchi racconta Hathaway

Parte con il ricordo di Donny Hathaway il trittico di serate “Soulful songwriters” curato da Federico Sacchi nell’ambito della stagione del Circolo della Musica, giovedì 26 nell’ex macello di via Rosta 23. La figura del singer/songwriter inizialmente fu guardata con sospetto: «I pionieri furono figure rivoluzionarie - spiega Federico Sacchi, autore delle tre esperienze d’ascolto che prendono il via questa settimana e che proseguiranno con Terry Callier e Bill Withers - Io racconto sempre personaggi che sono stati dimenticati o mistificati, e a questi tre nomi non è stato tributato il giusto merito, pur avendo in alcuni casi ottenuto successo. Ma non è solo una storia sull’industria discografica, sono anche tre aspetti diversi della figura umana»...

Su Luna Nuova di martedì 24 settembre 2019

