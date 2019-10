I sogni la musica dei cantautori tornano al Bertotto

La rassegna “Cantautori: i grandi sognatori” organizzata dall’Associazione Musicale Contrattempo in collaborazione con il Civico Istituto Musicale Sandro Fuga con il contributo del Comune di Avigliana, giunge alla terza edizione. Si parte sabato 5 ottobre all’auditorium Daniele Bertotto (via Cavalieri di Vittorio Veneto 3) con i “padroni di casa” Nuvoleincanto Trio, gruppo formato da Fabrizio Cotto (voce e chitarra), Livia Hagiu (violino) e Alex Jorio (percussioni), impegnato nello spettacolo “Tu sei… cantautore”, percorso tra alcune delle più belle canzoni di autori come De Andrè, Graziani, Jannacci, Finardi, Guccini, Bennato e Branduardi...

Su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019

