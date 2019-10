Se amate i ritornelli da cantare in coro a squarciagola e il pop intelligente e ben confezionato che proviene dai paesi anglosassoni, il concerto di The Strumbellas previsto sabato 5 ottobre al Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) è un appuntamento imperdibile...

Su Luna Nuova di venerdì 4 ottobre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!