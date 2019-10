Vellutata e dark: la voce di Dillon arriva al Circolo

“Girls just want to have fun” è il titolo di una celeberrima canzone di Cyndi Lauper, uno tra i più noti pezzi pop degli anni ’80 nonché gioioso inno all’indipendenza del genere femminile. A quel titolo si rifà la rassegna in partenza giovedì 10 ottobre al Circolo della Musica, che porterà sul palco una staffetta di donne di talento, caparbie e creative, tra rock ed elettronica. L’esordio è affidato a Dominique Dillon De Byington, alias Dillon, nata in Brasile, cresciuta a Colonia e poi stabilitasi a Berlino...

Su Luna Nuova di martedì 8 ottobre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!