Alessandro Fullin e le suore nella tempesta

A “Camaleontika” torna l’irriverente e spassosissimo Alessandro Fullin, con “Suore nella tempesta”, nuovo spettacolo della compagnia Nuove Forme al teatro Magnetto (via Avigliana 17) giovedì 7 novembre alle 21 per la sesta stagione della rassegna curata da Mov e Fabula Rasa. Assieme a Fullin in scena troviamo Tiziana Catalano del duo Le Sorelle Suburbe, Diego Casale del duo Mammuth, Simone Faraon, Sergio Cavallaro, Sonia Belforte, Paolo Mazzini, Francesco Scalas e altri attori della compagnia Nuove Forme...

Su Luna Nuova di martedì 5 novembre 2019

