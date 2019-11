Maria Antonietta e Cecilia: la musica delle ragazze

Un sabato tra ragazze, ma di quelle speciali, che alzano la testa e non hanno paura di raccontare un’identità femminile che ancora troppo spesso deve essere riconosciuta. Domani, sabato 9 novembre, sul palco del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) salgono Maria Antonietta e Cecilia, nell’ambito della rassegna “Girls just wanna have fun”, che porta sul palco rivolese nomi italiani e stranieri di musiciste in cui si sommano talento, coraggio e creatività...

Su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019

