Morante: piccole e grandi violenze tra parole e jazz

Tocca a Laura Morante aprire la stagione “Scene”, che vede all’associazione Revejo di “Borgate dal vivo” e l’Istituto musicale Città di Rivoli di “Rivolimusica”, fondere i due cartelloni in una unica proposta coordinata che comprende prosa, musica e danza.

Si parte sabato 9 novembre alle 21 al teatro Fassino (via IV Novembre 19) con “I brividi immorali” della Morante: alla sua voce sarà affidato il racconto tratto dal suo omonimo libro di successo. Con lei il musicista Maurizio Camardi che la accompagnerà al sax con note musicali in testa e in coda agli interludi di Nicola Piovani...

Su Luna Nuova di venerdì 8 novembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!