Orville Peck, un western in musica

Arriva dal Nevada Orville Peck, l’ultima rivelazione del country alternativo, che mercoledì 13 novembre suonerà per la prima volta in Italia sul palco del Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23). Vestito come un cowboy col volto mascherato, porta in scena l’album di debutto “Pony” e un repertorio di canzoni che raccontano di cuori spezzati e vendette...

Su Luna Nuova di martedì 12 novembre 2019

Leggi l’articolo completo su Luna Nuova clicca qui!