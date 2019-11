Danza-benessere: due coreografie contro il Parkinson

Doppio appuntamento con la rassegna di danza contemporanea “Quello che ci muove” organizzata da Piemonte dal Vivo alla Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51). La serata di domenica 24 novembre (dalle 21) è dedicata al progetto “Dance well dancers” con il coreografo associato della Lavanderia Daniele Ninarello. In occasione della giornata nazionale del Parkinson (che cade il 30 novembre), vanno in scena le coreografie “My heart goes boom”, spettacolo realizzato dallo stesso Ninarello insieme ai danzatori Dance Well di Bassano del Grappa e di Torino, e “Primitive accomodation”, con un gruppo di danzatori e partecipanti al laboratorio tenutosi in Lavanderia nei giorni precedenti...

