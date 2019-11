Proper-Sheppard e Giardini di Mirò: ritorno di fuoco

Fa tappa giovedì 28 novembre al Circolo della Musica di Rivoli “A beautiful noise between light and shade”, lo speciale minitour di sei date dei Giardini di Mirò in cui la band emiliana divide il palco con Robin Proper-Sheppard, leader dei Sophia. Il tour è la conseguenza naturale di un’unione tra due mondi musicali vicini ma mai prima d’ora così congiunti, contaminati e sfumati l’uno nell’altro...

Su Luna Nuova di martedì 26 novembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!