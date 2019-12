La tragedia delle moderne Medee

“Medea” della compagnia santambrogese Silenzioinsala Teatro e del Dams di Torino è il quinto appuntamento della stagione “Camaleontika” organizzata al teatro Magnetto di Almese (via Avigliana 17) da Mov e Fabula Rasa. Va in scena giovedì 5 dicembre alle 20,45 con ingresso ad offerta libera. “Medea” è la tragedia che per la prima volta nella storia del teatro ha come protagonista la passione di una donna, disperata, feroce e distruttiva. Un viaggio-spettacolo nelle profondità dell’animo femminile, ispirato a Medea sia di Euripide che di Seneca, a cura di Roberto Girardi e della compagnia Silenzioinsala Teatro, con la collaborazione del Dams dell’Università degli studi di Torino...

Su Luna Nuova di martedì 3 dicembre2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!