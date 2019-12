Edda, la rinascita passa dal rock

Penultimo appuntamento prima di Natale al Circolo della Musica, sabato 7 dicembre è la volta di Edda. Per inquadrare un artista di per sé fuori dagli schemi è utile ricordare che il concerto fa parte della rassegna “Il Bel Paese”, una delle quattro serie che hanno caratterizzato la programmazione autunnale dell’ex macello. Dedicata, come è facile capire, agli artisti nostrani vecchi e nuovi, ma pensata per far emergere band e cantautori talvolta esclusi dalle più diffuse logiche di mercato...

Su Luna Nuova di venerdì 6 dicembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!