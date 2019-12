Il coro rock formato da 100 elementi canta Queen e U2 per Altrodomani

Un concerto di Natale rock. Lo propone Altrodomani Onlus venerdì 20 dicembre alle 21 al teatro Le Serre (via Tiziano Lanza 31).

Un coro rock formato da 100 elementi e una band che suona dal vivo costituiscono l’appuntamento natalizio che segna la chiusura delle attività annuali di Altrodomani Onlus, che come ogni fine anno propone un concerto-evento. In scena anche i Vocal eXcess di Torino. Il primo coro italiano che ha nel proprio Dna musicalità rock e pop in lingua inglese con brani dei Queen, Beatles, Rolling Stones, U2, Blur, Ramones, David Bowie, Imagine Dragons, Ac/Dc, Nirvana, Oasis, Police, Cure, Patti Smith e di molti altri artisti. Aprirà il concerto il musicista rock piemontese Bax The Electric Horseman...

Su Luna Nuova di venerdì 20 dicembre 2019

