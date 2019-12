Tutte le feste con Cirko Vertigo

Cirko Vertigo si prepara alle feste con due proposte. Al Caffè Müller di Torino e al teatro grugliaschese Le Serre di via Lanza 31.

Al Teatro Le Serre dal 26 dicembre al 6 gennaio va in scena il “Vertigo Christmas Show”, che ripropone la magia del Natale con uno spettacolo che vola sulle ali fatate della fantasia per disegnare nuovi sogni da realizzare...

Su Luna Nuova di martedì 24 dicembre 2019

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!