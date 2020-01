Sauze d'Oulx, Passacariera nella chiesa parrocchiale

Torna venerdì 3 gennaio, a Sauze d’Oulx la rassegna “Chantar l’Uvern” e propone lo spettacolo “Passacariera. Chantarem Nouvè” alle ore 21 presso la chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista in centro paese. Una serata ad ingresso gratuito con protagonista la musica occitana: è la terza tappa, dopo Fenestrelle ed Oulx, del gruppo Passacarriera e del suo spettacolo musicale “Chantarem Nouvé” con alla fisarmonica il maestro Dino Tron dei “Lou Dalfin” e Giovanni Battaglino e Simone Lombardo.Tra i vari percorsi nei quali si è declinata la musica popolare delle terre d’OC, particolare importanza assumono i “Nouvés” o “Nadalets”. Il termine indica il Natale e queste composizioni, brillante esempio di una devozione popolare dai toni autentici e profondi, rappresentano dei piccoli presepi cantati e suonati, nei quali si realizza la gioia e la meraviglia per la nascita del Bambino Gesù. Il concerto affianca una scelta di brani tratti dalle raccolte storiche a stampa (“Trésor des Noëls Provençaux” di N. Saboly e Notre-Dame des Doms, “Chants populaires de la Provence” di D. Arbaud, “Anthologie des Chants Populaires français” di J. Canteloube) a “Nouvés” attinti dalla tradizione, in un percorso ideale che va dall’Annunciazione all’arrivo de “Li Rei”, i Re Magi a Betlemme. Insieme alla voce, gli arrangiamenti prevedono, variamente organizzati, gli strumenti della musica popolare occitana: fisarmoniche, violes (ghironde), pivas (cornamuse: bodega, boha, chabreta, cabreta, musetas), galoubet-tambourin, fifre, fresteu.