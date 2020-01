Il teatro ‘grafico’ di Eynard in scena oltre la disabilità

Vent’anni fa nasceva il progetto “Teatro senza confini”, con cui Beppe Gromi e la compagnia Fabula Rasa aprivano le porte del teatro a giovani e meno giovani diversamente abili. Per celebrare il quel momento, sabato 11 gennaio alle 21 al teatro Magnetto di Almese (via Avigliana 17) per la stagione “Camaleontika” va in scena “Superabile”, uno «spettacolo per l’inclusione sociale, un fumetto teatrale che parla di disabilità con attori diversamente abili che si raccontano, con i loro sogni, la loro vita quotidiana, gli sguardi degli altri, la necessità di essere sempre accompagnati, la mancanza di qualsiasi intimità», dice lo stesso Gromi...

Su Luna Nuova di venerdì 10 gennaio 2020

