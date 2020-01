La rassegna “Scene” curata da Borgate dal Vivo e Istituto Musicale Città di Rivoli affronta il tema della disabilità con la delicatezza e l’ironia di “Mio fratello rincorre i dinosauri”, adattamento teatrale di Christian Di Domenico e Carlo Turati dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol (Einaudi) in programma sabato 11 gennaio alle 21 al teatro Fassino di Avigliana (via IV Novembre 19). Lo spettacolo tratto dal best seller di Mazzariol arriva sul palco di Avigliana dopo il grande successo della trasposizione cinematografica con Alessandro Gassman e Isabella Ragonese...

Su Luna Nuova di venerdì 10 gennaio 2020

