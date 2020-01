Danza e musica sulla fragilità dell’esistenza

La musica di Julia Kent incontra la danza del Balletto Teatro di Torino, sabato 18 gennaio alle 21 alla Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 1) grazie allo spettacolo “Temporal” realizzato da Rete per le Performing Arts, una coproduzione Balletto Teatro di Torino e “Scene_Rivolimusica”. «Adorabile, ingegnoso, raffinato e ricco, l’ultimo album di Julia Kent si candida come l’opera più immediata e fruibile dell’artista, ma per il personale nadir creativo forse dovremo attendere ancora un po’. Nel frattempo, “Temporal” aggiunge altre interessanti suggestioni a un percorso creativo che non sembra conoscere pause», commentano gli organizzatori...

Su Luna Nuova di venerdì 17 gennaio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!