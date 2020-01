Gonzago’s Rose: un classico contro il femminicidio

La stagione di danza “Quello che ci muove” organizzata da Piemonte dal Vivo alla Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) mercoledì 29 gennaio alle 10,30 prevede un appuntamento pensato per le scuole, ma aperto a tutto il pubblico: “Gonzago’s Rose” della Compagnia Tardito Rendina, che giunge al termine di un percorso sul tema “Amore non amore-Stare insieme oggi” per la rassegna “Media dance”, rivolta ai ragazzi delle scuole superiori...

