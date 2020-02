Hitchcock e Tricca Un palco per due geni della musica

Due concerti al prezzo di uno. Torna la formula che aveva segnato molte delle serate della stagione inaugurale del Circolo della Musica, caratterizzate dall’accostamento di due nomi in un’unica serata. Non una semplice apertura ma un’accoppiata, spesso di età e stili diversi, ma con un modo affine di intendere la musica. Oggi, venerdì 7 febbraio, sul palco di via Rosta 23 succederà proprio questo, nella doppia serata che riunisce il britannico Robyn Hitchcock e l’italiana girovaga Emma Tricca...

Su Luna Nuova di venerdì 7 febbraio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!