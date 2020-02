Emanuel Gat: il danzatore e la primavera

Sabato 22 febbraio dalle 21 alla Lavanderia a Vapore di Collegno (corso Pastrengo 51) è in programma una serata interamente dedicata all’arte di Emanuel Gat, coreografo israeliano trapiantato in Francia, con la presentazione di due lavori della compagnia per la stagione “Quello che ci muove” di Piemonte da Vivo. Si tratta di “Sacre” e “Works”...

Su Luna Nuova di venerdì 21 febbraio 2020

