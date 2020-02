La collezione Uli Sigg al Castello

Il Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea (piazza Mafalda di Savoia) presenta per la prima volta in Italia la mostra “Di fronte al collezionista. La collezione di Uli Sigg di arte contemporanea cinese”, prestigiosa collezione di Uli Sigg (Lucerna, 1946), riconosciuta come la più importante al mondo, visibile fino a domenica 21 giugno (l’apertura al pubblico era prevista per oggi, ma anche il Castello resterà chiuso almeno per questa settimana per l’emergenza Covid-19)...

