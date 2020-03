Il Circolo dei Lettori che gestisce il Circolo della Musica di Rivoli (via Rosta 23) ha riprogrammato la stagione di concerti previsti all’ex mattatoio. In particolari a causa dell’emergenza sanitaria in corso sono stati rinviati i live di Wallis Bird, Damo Suzuki’s Network, Teho Teardo. Cancellati i concerti di Torres e Sebadoh...

