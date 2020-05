Fiabe e comicità sul virus: Onda Larsen avanti tutta

Le fiabe la domenica pomeriggio, comicità giovedì all’aperitivo. È il cartellone di Onda Larsen in attesa che riaprano i teatri.

Se i teatri della città sono ancora chiusi, c’è chi non si ferma. Onda Larsen, infatti, non hai mai interrotto la sua corsa e ha utilizzato la rete come palcoscenico. Dà appuntamento, in collaborazione con il Teatro Concordia di Venaria, ogni domenica alle 16 proprio sulla pagina Facebook del Teatro (oltre che su quella di Onda Larsen che rilancia l’appuntamento)...

Su Luna Nuova di venerdì 22 maggio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!