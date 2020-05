Borgate dal Vivo: si torna in scena

Borgatedal Vivo Festival 2020 si farà. «Siamo felici di poter annunciare la quinta edizione della nostra rassegna nel segno della speranza». Con il motto “A riveder le stelle”. «Abbiamo immaginato di poter mutuare da Dante Alighieri un’espressione che racconta di ri-apertura, di ri-partenza, di ri-nascita - spiega il direttore artistico Alberto Milesi - Un ritorno alla vita insieme, seppure nel rispetto di norme che, almeno per qualche tempo, ci obbligheranno a rispettare regole di distanziamento sociale per la sicurezza nostra e degli altri. Così come Dante lascia l’inferno, tutti noi speriamo di lasciarci alle spalle questo periodo difficile». Tra gli ospiti Andrea Scanzi, Debora Villa, Tommaso Ragno, Andrea Bosca, Dario Ballantini, Chiara Buratti, Luca Mercalli, Marta Barone, The Niro, Nathalie, Guido Catalano e molti altri...

Su Luna Nuova di venerdì 29 maggio 2020

