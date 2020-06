‘Summer plays’: teatro alla riscossa contro il lockdown

La ritirata del virus incoraggia la riscossa del teatro. Tra i primi a tornare in sala ci sono il Teatro Stabile di Torino e Tpe-Teatro Piemonte Europa, che con una inedita collaborazione propongono un programma organizzato congiuntamente con il titolo “Summer plays”, ospitato dal Teatro Carignano dal 15 giugno al 13 settembre.

Un «cartellone integrato e rigoroso, sperimentando un nuovo modello di collaborazione nato per superare la crisi e per dare un segnale forte dopo questi mesi di lockdown», dicono gli organizzatori. Tre mesi di programmazione ininterrotta con 16 titoli di drammaturgia contemporanea per 100 recite totali, a cui si aggiungono 16 appuntamenti inseriti nella sezione “Extra plays”...

Su Luna Nuova di martedì 16 giugno 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!