"Immaginare" con Manuguerra: giovedì a Caprie il debutto

Immaginate di raccogliere i vostri pensieri e affidarli alle pagine di un’agenda in forma di canzoni e di regalare loro, negli anni, un vestito musicale. Nasce così "Un piccolo gesto d’amore", l'album d’esordio del cantautore torinese Massimiliano Manuguerra inciso ai piedi della Sacra di San Michele, nella Borgatta’s Factory di Novaretto, che ne ha curato il progetto: la presentazione è in programma domani pomeriggio, giovedì 18 giugno, alle 16,30 nella sala consiliare di Caprie, in piazza Matteotti 3. Una riflessione articolata in otto brani profondamente concatenati, come racconta la copertina dell’album: una spirale composta dai titoli delle canzoni che, una in fila all’altra, formano un’unica frase.

L’interpretazione è affidata alla voce personalissima dell’autore, mentre la produzione musicale è di Silvano Borgatta, che dallo studio che negli scorsi mesi ha visto nascere grandi produzioni (gli spettacoli "Broadway Celebration" e "Stars: a pop-rock celebration", a cura del coro gospel torinese "Sunshine Gospel Choir", oltre alla partecipazione dello stesso coro alla finalissima di Italia’s Got Talent) ha coordinato nomi d’eccellenza della musica torinese e non solo: accanto alla formazione resident, che vede lo stesso Silvano alle tastiere, Gianpaolo Petrini alla batteria e Luca Borgatta alle chitarre, spiccano tra gli ospiti i nomi del sassofonista Diego Borotti, che vanta tra i tanti collaborazioni con jazzisti internazionali Steve Grossman, John Patitucci e Flavio Boltro, e del chitarrista Gigi Venegoni, tra i fondatori degli Arti&Mestieri e, successivamente, del gruppo rock-jazz Venegoni&co.

Il primo brano diffuso del lavoro, "Immaginare", ha già vinto il "premio della critica" alla 7ª edizione del Premio Lucio Dalla nel 2019 ed è stato nuovamente presentato sul palco allestito dall’organizzazione a Palazzo Roverizio a Sanremo nei giorni del Festival lo scorso febbraio. Borgatta’s Factory non ha realizzato solo l’aspetto musicale: nei giorni scorsi, infatti, Luca e Alberto Borgatta, che ha suonato anche l’armonica nel disco, oltre a curarne le grafiche, hanno realizzato a Caprie il videoclip ufficiale di "Immaginare". Il video sarà presentato alla stampa giovedì pomeriggio: a seguire, l’autore e la Borgatta’s Factory presenteranno il piano di distribuzione digitale e fisica del progetto. Info: borgattasfactory@gmail.com, 346/ 9848490.