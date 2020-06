Occit’amo, al via la sesta edizione

Occit’amo Festival scansa il virus e si prepara a un mese di appuntamenti rigorosamente dal vivo, dall’11 luglio al 15 agosto. La sesta edizione del festival della musica, cultura e tradizioni occitane avrà una anteprima sabato 20 giugno, in occasione del solstizio d’estate.

Sabato 20 giugno per festeggiare il solstizio d’estate al Parco Roccerè, sullo spartiacque tra val Maira e val Varaita, Occit’amo propone una facile passeggiata che porta sulla vetta del Monte Roccerè, importante punto archeologico in quanto rappresenta una delle aree più interessanti del territorio, dove antiche e misteriose coppelle scolpite nella roccia testimoniano i primi insediamenti umani reperibili nella regione. A rendere il momento ancora più speciale è La Bandia, duo occitano di musiche rituali composto da Sergio Berardo (bodega, cornamusa occitana) e Riccardo Serra (tamborn, tamburo occitano). L’appuntamento è su prenotazione. Info e modalità di prenotazione su www.occitamo...

