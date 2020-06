Dante alla Sacra con Saulo Lucci

Un titolo significativo per il ritorno di “Borgate dal vivo”, la rassegna tra teatro e letteratura organizzata da Revejo sotto la direzione artistica Alberto Milesi: “A riveder le stelle”, sabato 27 giugno alle 21,30 in diretta streaming un Facebook (Borgate dal Vivo) dalla Sacra di S.Michele. «Abbiamo immaginato di poter mutuare da Dante Alighieri un’espressione che racconta di ri-apertura, di ri-partenza, di ri-nascita. Un ritorno alla vita insieme, seppure nel rispetto di norme che, almeno per qualche tempo, ci obbligheranno a rispettare regole di distanziamento sociale per la sicurezza nostra e degli altri - spiegano gli organizzatori - Ma non rinunciamo alla bellezza ed è per questo motivo che sabato, protetti dalla potenza della Sacra il performer Saulo Lucci reciterà l’ultimo canto della Divina Commedia. La violinista Elisabetta Bosio eseguirà alcuni brani di musica classica. Borgate dal vivo Festival prende per mano coloro che, nonostante tutto avranno voglia di ricominciare a nutrirsi di bellezza, a rialzare gli occhi al cielo»...

Su Luna Nuova di venerdì 26 giugno 2020

