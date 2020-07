Piemonte dal Vivo punta su prosa, circo e danza

Graziealla Fondazione Piemonte dal Vivo l’emergenza sanitaria diventa una grande occasione per rivede le modalità di fruizione dello spettacolo dal vivo. Dallo scorso 1° luglio teatro, danza, musica e circo contemporaneo arrivano in tutte le province piemontesi, in spazi all’aperto, giardini, dimore storiche e arene estive, con oltre 100 repliche. Un unico cartellone, per luoghi e pubblici diversi, da Verbania a Cuneo, da Biella ad Asti, e ancora Alessandria, Novara, Torino, Vercelli. Tutte le province piemontesi hanno risposto all’invito di Piemonte dal Vivo per una ripartenza all’insegna delle arti performative. Il programma, che ha ancora margini di incremento, esplicita a un primo sguardo la sua duplice natura di offerta culturale di alto profilo, nel rispetto di nuove regole e setting, e di motore di ripresa per il comparto dello spettacolo dal vivo piemontese...

Su Luna Nuova di martedì 7 luglio 2020

