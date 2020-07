Lo spettacolo della montagna compie 25 anni

Torna “Lo spettacolo della montagna” curato da Onda Teatro, «Una rassegna itinerante, che da 25 anni ha il suo cuore pulsante in val di Susa, ma che nel 2020 abbraccia anche la val Sangone, la valle di Viù e il Cusio Mottarone, per riscoprire borgate e cortili, piazze e giardini, luoghi di rilevante interesse storico, paesaggistico e architettonico», ricorda il direttore artistico Bobo Nigrone. Fino al 9 agosto sono in programma date a Torino, Caprie (Celle), Chianocco, San Didero, San Giorio, Oulx, Condove (Mocchie), Viù (Bertesseno), Parco Orsiera Rocciavrè (Certosa di Montebenedetto e Coazze), Baveno e Casale Corte Cerro (Verbano Cusio Ossola)...

