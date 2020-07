Viaggio cantato nel curioso mondo senza gli adulti

“Borgate dal Vivo” venerdì 10 luglio alle 21 porta all’arena del Monastero di Rivalta (via Balegno 2) “Gli adulti non esistono” di Enrica Tesio e Mao. Lo spettacolo racconta «tra parole e musica quella strana forma di adolescenza di ritorno che è la quarantolescenza, il ritrovarsi grandi, ma non adulti fino in fondo. Non uno spettacolo ma quasi una seduta di autoanalisi collettiva», spiegano gli organizzatori. Due amici (due genitori, forse amanti, forse vicini di casa), un uomo e una donna alla soglia dei quarant’anni, si interrogano su una fase della vita che il mondo chiama maturità e che invece si è rivelata essere una nuova adolescenza: una quarantolescenza...

