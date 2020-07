Prosa e concerti tra borghi e pedali

Dal lockdown è emersa anche la nuova gestione del teatro Mulino di Piossasco (via Riva Po 9), affidata già qualche mese fa alla compagnia Mulino ad Arte diretta da Daniele Ronco. La prima iniziativa ad essere ospitata dalla struttura piossaschese è il “Festival teatro a pedali”, in condivisione con la piazza di Cumiana, dove Mulino ad Arte è già di casa con la rassegna invernare “Live show”, «Una rassegna di sei spettacoli di teatro a basso impatto ambientale grazie al sistema di co-generazione elettrica collegato a 15 biciclette che permette di alimentare l’impianto audio-luci del palcoscenico grazie alla pedalata del pubblico», spiegano dalla compagnia. Il format “Teatro a pedali” ideato da Mulino ad Arte è nato per sensibilizzare gli utenti al tema dell’eco-sostenibilità attraverso un approccio esperienziale e coinvolgendo il pubblico negli eventi dal vivo...

