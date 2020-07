Tutti gli artisti amici di San Rocco

Ogni tanto bisogna concedersi un po’ di sana autocelebrazione. È quello che fanno gli Amici della Chiesa di S.Rocco di Condove con la mostra “Il nostro viaggio tra spiritualità, arte e cultura”, in programma da domenica 19 luglio (inaugurazione alle 15,30) a domenica 9 agosto nella chiesa romanica di via Cesare Battisti. In mostra opere figurative di artisti “amici” degli Amici: Elena Alianelli (fotografa), Franco Bonnot, Roberto Cordola, Gabriele Giuglard, Silvia Marazia, Elena Piacentini, Beatrice Tallo, Foto Terry e Vanda Vieta. All’inaugurazione interviene come madrina dell’evento la Virginia Colacino, direttrice del Corriere dell’Arte...

