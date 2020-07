Scenario montagna teatro, arpa e gite contro l’epidemia

Scenario Montagna la rassegna estiva in quota organizzata da Lucas e diretta da Roberto Beccaria, si adatta all’era Covid creando gli Itinerari Escursionistici Personalizzati: «Cultura, spettacoli ed esperienze in cammino», come recita lo slogan, tra val Susa e val Chisone. Gli Iep sono vere e proprie escursioni-spettacolo, da fruire in totale sicurezza dal punto di vista sanitario, in cui artisti e performer si mettono a disposizione dello “scenario”, interpretandolo e raccontandolo insieme agli escursionisti-spettatori; creando inoltre l’opportunità, spesso unica, di avere con loro un rapporto face-to-face...





Su Luna Nuova di martedì 21 luglio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!