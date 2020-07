Da Leonardo a Potter: tutto è jazz

Il Due Laghi Jazz Festival prosegue nel fine settimana con il progetto “Leonardo e il foglio perduto” di Quintessence, in scena venerdì 24 luglio alle 21,30 in piazza Conte Rosso, evento in collaborazione con il Moncalieri Jazz Festival; sabato 25 luglio alle 21,30 ad Almese, piazza Martiri della Libertà, arriva il Felice Reggio Quartet; domenica 26 luglio alle 21,30 si torna in piazza Conte Rosso con il Malcolm Potter Sextet...

Su Luna Nuova di venerdì 24 luglio 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!