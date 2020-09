Il monologo-terapia con il pubblico

La rassegna “Borgate dal vivo” domenica 6 settembre alle 21 all’Arena del Monastero (via Balegno 2/A) propone “Ti lascio perché ho finito l’ossitocina”, di e con Giulia Pont. La serata recupera lo spettacolo saltato a inizio agosto a causa del maltempo.

Si tratta di «un monologo teatrale, una situazione che accomuna attrice e spettatori e questi ultimi che entrano nello spettacolo come terapeuti per aiutare l’attrice a capire perché le storie d’amore, prima o poi, finiscono. Un gioco divertente, commovente e catartico», spiega il direttore artistico della rassegna Alberto Milesi...

