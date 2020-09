Aspettando la vita tra malinconia e sonorità ricercate

Si riaprono le porte del Circolo della Musica (via Rosta 23), chiuse a fine febbraio con l’avvento della quarantena. Dopo annunci e spostamenti che hanno fatto soffrire gli appassionati in attesa di una serie di concerti spostati, nel migliore dei casi, all’autunno, e nel peggiore al 2021, venerdì 11 settembre si riaccendono le luci del palco per la giovane Adele Nigro, in arte Any Other, classe 1994 e originaria di Verona, piccola perla del nuovo mondo indie italico...

Su Luna Nuova di venerdì 11 settembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!