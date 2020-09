Dopo il successo di “Fuori-Storie dal manicomio di Collegno”, che ha inanellato 13 repliche e 13 sold out, Lab22 debutta con una nuova produzione, questa volta dedicata a raccontare Villa Azzurra di Grugliasco, il più grande manicomio dei bambini d’Italia. Lo spettacolo è “Fuori. Storie dal manicomio dei bambini”, in scena venerdì 18 alle 21 nel cortile della Lavanderia a Vapore (corso Pastrengo 51), per la regia di Serena Ferrari...

Su Luna Nuova di martedì 15 settembre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!