La musica e la vita, e il modo in cui la prima può plasmare la seconda, sono il fulcro del racconto autobiografico che Gian Maria Accusani porterà al Circolo della Musica di via Rosta 23 la sera di venerdì 9 settembre. Un legame, quello di chi sceglie di dedicare alla musica la propria esistenza, che spesso si rivela fin da giovanissimi, che esplora percorsi, cambia nome e forse non trova mai una forma definitiva. Ma che, come recita il titolo della serata, parte da idee ben precise: “Da grande faccio il musicista” è, allo stesso tempo, la dichiarazione ingenua di un ragazzino e la consapevolezza di un adulto che si guarda alle spalle e riflette su ciò che ha costruito e ciò che ancora deve avvenire...

Su Luna Nuova di martedì 6 ottobre 2020

Leggi l'articolo completo su Luna Nuova clicca qui!