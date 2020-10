La paura è un concerto a fumetti

L’incontro tra musica e illustrazione, arti teoricamente opposte, si è fatto negli anni sempre più frequente grazie a una generazione di artisti capaci di mescolare le carte e regalare una veste nuova alle rispettive produzioni. Tra gli autori più abili in questo senso, anche grazie a una carriera portata avanti in entrambi i contesti, c’è Alessandro Baronciani, che venerdì 16 sarà al Circolo della Musica insieme a Corrado Nuccini per il concerto a fumetti “Quando tutto diventò blu”, tratto da una sua graphic novel uscita nel 2008 e tornata in libreria nel “blue Monday”, il 20 gennaio scorso, grazie a Bao Publishing...

Su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020

