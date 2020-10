Tutti assieme: la elettronic dance di Andrew Sound

Andrea Favro, in arte Andrew Sound, torna sulla scena. E in attesa del suo quarto singolo, per il quale rinnova ai suoi fan l’immancabile “stay tuned”, si concede un fuori programma. Un remix che gli è capitato fra capo e collo in una sera d’estate e a cui, dopo averci pensato un po’ su, non ha saputo resistere: si intitola “Together” ed è il remix ufficiale del singolo realizzato dal produttore Rejort in collaborazione con il cantautore Yanna. Il brano, uscito il 14 agosto sull’etichetta torinese “Reload Music” in collaborazione con “Sony Music Italia”, ha raggiunto nel giro di pochi giorni le 10mila streams su Spotify e ora veleggia spedito verso quota 30mila...

Su Luna Nuova di venerdì 16 ottobre 2020

