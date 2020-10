Al Mulino il teatro è in attesa del via libera

Il nuovo Dpcm che blocca gli spettacoli in teatri e cinema ha un po’ scompaginato le carte, ma la compagnia Mulino ad Arte che gestisce la struttura polivalente di Piossasco (via Riva Po 9) non si arrende e presenta comunque la sua stagione, in diretta Facebook venerdì 30 ottobre alle 18 (https://www.facebook.com/mulinoadarte): le rassegne “Live show” contano oltre 30 appuntamenti inizialmente previsti tra novembre ed aprile, o da quando i teatri potranno riaprire, con appuntamenti a Piossasco, Orbassano e Cumiana. Tra i nomi di punta del cartellone Elio Germano, Pino Insegno ed Ettore Bassi...

Su Luna Nuova di venerdì 30 ottobre 2020

